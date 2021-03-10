جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمه من طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وإيهاب شوقي مسئول قسم الكشف بالأشعة ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحه التهرب الجمركي باعتزام الراكب "ا. ص. ص"، مصري الجنسية قادم على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من استانبول، تهريب عدد من الأقراص المخدرة.وعند وصول الراكب تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على مرسى عبد الستار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من لتفتيش امتعة الراكب من حسن خفاجة وخالد عبدالعزيز مأمورى الحركة تحت إشراف محمود الجزار رئيس القسم فتبين وجود 9 أشرطة بها 90 من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس فى أرضية حقيبته.قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2021.