إزالة تعديات على أرض زراعية فى حملة مكبرة بالأقصر
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:32 م
هدى الأميرطباعة
كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة بالأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، ونائبى رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور عن رصد بناء مخالف بمساحة 220 مترا مربعا على أرض زراعية بقرية البعيرات، كما تم رصد بناء مخالف فى قرية الضبعية بمساحة 200 متر وتمت الإزالة الفورية.
يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأسفر المرور عن رصد بناء مخالف بمساحة 220 مترا مربعا على أرض زراعية بقرية البعيرات، كما تم رصد بناء مخالف فى قرية الضبعية بمساحة 200 متر وتمت الإزالة الفورية.
يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.