إزالة تعديات على أرض زراعية فى حملة مكبرة بالأقصر

كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة بالأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، ونائبى رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفر المرور عن رصد بناء مخالف بمساحة 220 مترا مربعا على أرض زراعية بقرية البعيرات، كما تم رصد بناء مخالف فى قرية الضبعية بمساحة 200 متر وتمت الإزالة الفورية.يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.