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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تطلب مهندسين لشركة تكييف وتبريد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:34 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة التبريد والتكييف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، براتب يصل إلى 9000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مهندسين تصميم، إنتاج، بحوث هندسية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء، أو ميكانيكا (هيدروليك، باور، وإنتاج)، وذلك براتب يتراوح من 7000 جنيه، إلى 9000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 5 مسئولين مبيعات، تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، أو تجارة، وذلك براتب يتراوح من 5000 إلى 8000 جنيه، وأيضا 7 إداريين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس نظم معلومات، أو ليسانس حقوق، وذلك براتب يتراوح من 7000 إلى 8000 جنيه.

على أن يتراوح عمر المتقدم للوظائف السابقة بين 25 إلى 35 سنة، وأن تكون لديه خبرة من سنتين إلى 3 سنوات، وذلك من الجنسين.

وتحتاج الشركة أيضا، 120 فني صيانة، إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط صناعي، وذلك براتب يتراوح من 3500 إلى 5000 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر علاج طبي، تأمين اجتماعي، انتقالات للقطاع الفني داخل القاهرة الكبرى، بدل انتقال للقطاع الإداري.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 35366666، أو التوجه لمقر الشركة في الكيلو 28، طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

في حين يفضل إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين للحصول على الوظائف الإدارية والمهندسين على الإيميل الإلكتروني [email protected]، أو على رقم الواتساب 01212219111

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