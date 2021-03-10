كارول سماحة تطرح أول أغنية راب على يوتيوب

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أول أغنية راب لها حملت عنوان «حياتي»، عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وتعاونت كارول مع الرابر الفرنسي مغربي الأصل «لارتيست»، والرابر الكويتي «دافي» و«دي جي يوسف»وطرحت كارول مؤخرًا أغنية مصورة مشتركة مع هاني شاكر، وهى من إخراج بتول عرفة، وتضمنت فكرة جديدة، حيث تم تقسيم الأغنية على 2 فيديو كليب، في إطار حدوتة درامية.