«مستثمري سوهاج»: المحافظة تشهد تنمية غير مسبوقة

قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن محافظة سوهاج تشهد تنمية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وهذا قد ظهر في تدشين المجمعات الصناعية الجديدة، فضلًا عن انشاء شبكة طرق متكاملة وتوصيل الغاز إلي المناطق الصناعية.وأضاف "الشندويلي" في تصريح لـ"الدستور"، أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس السيسي، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن، وتجعله يتمتع بحياة كريمة، لافتًا ان هناك بعض المصانع التابعة للجمعية مشاركة في تلك المبادرة، والبعض الاخر لا يستطيع بسبب أنها مصانع متعثرة وعليها ديون ومستحقات للحكومة.وأشار نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن محافظة سوهاج تتمتع بمناطق صناعية عديدة وبها صناعات ثقيلة مثل مواد البناء، والاسمنت والحديد وغيرهما، فالنشاط لم يقتصر على الزراعة فقط.