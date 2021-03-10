البحرين تستنكر بث «الجزيرة» فيلمًا تليفزيونيًا مسيئًا لها

وجهت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تليفزيوني بعنوان "خارج النص" والذي عرض الأحد الماضي، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، معتبرة أن هذا البرنامج التليفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا.كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن استياء المملكة وشعبها من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد، مؤكدة أنها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان.وأضافت الوزارة أنها تتطلع إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين.