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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين الإمارات وإسرائيل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:36 م
الإمارات وإسرائيل
الإمارات وإسرائيل
وكالات
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باشرت حكومتا الإمارات وإسرائيل مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس (كوفيد19-)، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء: تجري حاليا اجتماعات بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرامه والبدء بتنفيذه في أبريل.2021

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن "إنشاء ممر للسفر بين دولتي الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصًا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين".

وأشار الجانبان إلى أن المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافا بالجهود الناجحة التي بذلتها الإمارات وإسرائيل في مكافحة وباء "كوفيد19-"، خصوصا أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم.

وأعربتا عن "إلتزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول".

وأكدت قيادة الإمارات إسرائيل أن "تعزيز الأمن الصحي العالمي مسؤولية جماعية"، وأشارتا إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف والتعاون الدولي لتحقيق التعافي من هذا الوباء بشكل عادل ومستدام.

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