البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون معالجة تداعيات آثار كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يوقع يوم الجمعة المقبل على مشروع القانون المتعلق بمعالجة تداعيات آثار فيروس كورونا والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار.وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن مجلس النواب الأمريكي يصوت في الوقت الحالي على حزمة الإغاثة الاقتصادية والتي يُتوقع أن تتم الموافقة عليها.وأوضحت ساكي اليوم أن "الرئيس سيوقع على مشروع القانون في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة".وأضافت المتحدثة الأمريكية: أنه بمجرد تمرير مشروع القانون من قِبل مجلس النواب "سيتم إعادة فحص نص القانون وطباعته وتوقيع القادة المناسبين في مجلسي النواب والشيوخ عليه".وأشارت ساكي إلى أن الإدارة "تتحرك بأقصى سرعة" في هذا الصدد.