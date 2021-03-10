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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نبيلة مكرم: الفن يهذب النفوس ومن أهم القوى الناعمة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:35 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفن وسيلة لتهذيب النفوس والعقول، مثمنة دور سيدات مصر في ارتياد مختلف المجالات، من الفن والموسيقى والعلوم وغيرهم، موضحة أن المصريات تركن بصمة لدى الجاليات اليونانية والقبرصية والتي ظهرت جلية خلال مبادرة "إحياء الجذور".

جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، بمشاركة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعازفة الهارْب الفنانة ياسمين الحربي، وجمال الشاعر مديرا للقاء.

وأكدت وزيرة الهجرة أن روائعنا الفنية والموسيقية تسهم في ربط المصريين بجذورهم، الذين يجري ولاؤهم وانتماؤهم لمصر في دمائهم، وأشادت بأعمال الفنانة كاملة أبو ذكري، والدكتورة ياسمين الحربي، مؤكدة أن الفن يعد من أدوات الدبلوماسية ومن أهم القوى الناعمة المصرية، بجانب الحرف التراثية والتي نحرص على ترويجها، واصطحاب أبنائنا من شباب الجيلين الثاني والثالث، واختتمت الفعاليات بتكريم وزيرة الهجرة والمخرجة كاملة أبو ذكري والدكتورة ياسمين الحربي.

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