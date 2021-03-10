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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بأسوان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:34 م
انقلاب سيارة بأسوان
انقلاب سيارة بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة أسوان، بعد كمين الصحراوي 7كيلو، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين الصحراوي 7 كيلو، أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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