إصابة شخصين في انقلاب سيارة بأسوان

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة أسوان، بعد كمين الصحراوي 7كيلو، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين الصحراوي 7 كيلو، أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.