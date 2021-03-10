رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدولي للنقل الجوي»: المسافرون محبطون من القيود ويرغبون في عودة الرحلات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:28 م
الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)
فاتن غلاب
طباعة
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج استطلاعه الأخير للمسافرين الجدد، وكشف عن الثقة المتزايدة في العودة إلى السفر الجوي، والإحباط من قيود السفر الحالية، وقبول تطبيق الاعتمادات الصحية للسفر.

قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا: رغم أن هناك دعمًا عامًا لقيود السفر، وأصبح من الواضح أن الناس يشعرون براحة أكبر في إدارة مخاطر COVID-19، ولكن فِي نفس الوقت يشعرون أيضًا بالإحباط من فقدان حرية السفر.

وتابع: أشار 68٪ من المشاركين إلى أن نوعية حياتهم تتأثر نتيجة لذلك حيث تأتي قيود السفر مع عواقب صحية واجتماعية واقتصادية، وأفاد ما يقرب من 40٪ من المستطلعين بأنهم فوتوا لحظة إنسانية مهمة نتيجة قيود السفر، وقال أكثر من الثلث إن القيود تمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الأولوية القصوى للجميع في الوقت الحالي هي البقاء في أمان وسط أزمة COVID-19، لكن من المهم أن نرسم طريقة تمكننا من إعادة فتح الحدود وإدارة المخاطر وتمكين الناس من مواصلة حياتهم. يتضمن حرية السفر.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

الحكومة: لدينا لقاحات كورونا تكفي كل من سجلوا أسماءهم حتى الآن

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التربية والتعليم | موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى