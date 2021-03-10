«الدولي للنقل الجوي»: المسافرون محبطون من القيود ويرغبون في عودة الرحلات

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج استطلاعه الأخير للمسافرين الجدد، وكشف عن الثقة المتزايدة في العودة إلى السفر الجوي، والإحباط من قيود السفر الحالية، وقبول تطبيق الاعتمادات الصحية للسفر.قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا: رغم أن هناك دعمًا عامًا لقيود السفر، وأصبح من الواضح أن الناس يشعرون براحة أكبر في إدارة مخاطر COVID-19، ولكن فِي نفس الوقت يشعرون أيضًا بالإحباط من فقدان حرية السفر.وتابع: أشار 68٪ من المشاركين إلى أن نوعية حياتهم تتأثر نتيجة لذلك حيث تأتي قيود السفر مع عواقب صحية واجتماعية واقتصادية، وأفاد ما يقرب من 40٪ من المستطلعين بأنهم فوتوا لحظة إنسانية مهمة نتيجة قيود السفر، وقال أكثر من الثلث إن القيود تمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية بشكل طبيعي.وأشار إلى أن الأولوية القصوى للجميع في الوقت الحالي هي البقاء في أمان وسط أزمة COVID-19، لكن من المهم أن نرسم طريقة تمكننا من إعادة فتح الحدود وإدارة المخاطر وتمكين الناس من مواصلة حياتهم. يتضمن حرية السفر.