أستاذ تاريخ بجامعة الأزهر: الصوفيون ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الأمة الإسلامية

قال الدكتور عبدالمقصود باشا أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، إن التاريخ الإسلامي لم يذكر الطرق الصوفية بأي سوء، مضيفا أنهم ضحوا بأرواحهم فداء ودفاعًا عن الأمة الإسلامية كلها ولحمايتها من الأعداء والمتربصين الذين كانوا يحاولون تدميرها.وتابع "باشا" في تصريحات له، خلال مشاركته في احتفالات الإسراء والمعراج الذي نظمه الاتحاد العالمي للصوفية "أونلاين"، أن الأزهر الشريف وعلمائه يعرفون جيدًا الدور العظيم الذي لعبه أهل التصوف لمصر خاصة والعالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص.وأوضح "باشا" أن التيارات المتشددة لم تكن موجودة في وقت وجود الطرق الصوفية ودفاعها عن الدين الاسلامي الحنيف، لذلك لايجب على هذه التيارات أن تتحدث لأنه لم تقدم شيء للإسلام أو المسلمين.