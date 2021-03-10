



رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021





يمكن لأصحاب السيارات بجميع أنواعها والدراجات النارية وسائقي المركبات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة إجمالي مخالفتهم المرورية عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وإتباع خطوات وإدخال البيانات المطلوبة كرقم اللوحة المعدنية للسيارة واسم صاحبها وبياناته ضمن خطة الحكومة برقمنة الخدمات الحكومية تيسيرا على المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة رهيبة بين المواطنين خاصة عقب ظهور السلالة الجديدة المتحورة الأكثر إنتشارا.









خطوات الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا





وأتاحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا يمكن لسائقي السيارات والدراجات البخارية الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

) اختيار خدمة نيابات المرور من القائمة الرئيسية

كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها في الخانة المخصصة لذلك

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد معرفة إجمالي قيمة مخالفتها المرورية في الخانة المخصصة لذلك

الضغط على كلمة استعلام

ستظهر إجمالي المبلغ المطلوب دفعة عن إجمالي الغرامات المرورية





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وسائل سداد المخالفات المرورية إلكترونيا





وحددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية وسائل دفع إلكتروني لسداد قيمة المخالفات المرورية عقب الدخول على رابط الاستعلام على مخالفات المرور 2021 ومعرفة إجمالي قيمة المبلغ المطلوب وذلك تخفيفا على أصحاب السيارات حمل الذهاب إلى مقرات مكاتب المرور وهى:-





الدفع النقدي داخل أحد مقرات الادارة العامة للمرور





استخدام كارت ميزة الالكتروني للدفع





الدفع عن طريق بطاقة الائتمان البنكية





الدفع عن طريق إحدى شركات التحصيل الالكتروني بيي، أمان، ضامن، فوري، المنتشرة بجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية





يبحث الكثير من أصحاب السيارات وسائقي المركبات حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة القليلة الماضية لدفع إجمالي قيمة المخالفات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عنها إلكترونيا ووسائل السداد الالكتروني التي حددتها الادارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية