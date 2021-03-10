نادية الجندى ضيفة برنامج «السيرة» على DMC

تحل الفنانة نادية الجندي ضيفة على الموسم الثاني من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.تتحدث "نادية" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وأسباب فشل زيجاتها، وتفاصيل محاولتها للانتحار من قبل، فضلا عن الصعوبات والانتقادات التي تعرضت لها في الفن، وموقفها من العديد من الأزمات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.ويعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.