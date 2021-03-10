النائب العام يحيل المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للجنايات

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات (محبوسًا) للمحاكمة الجنائية.وقالت النيابة في بيان لها: حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرفت شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.