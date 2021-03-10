«البطوطي»: 19 مليار يورو حجم مساهمة السياحة الألمانية بالناتج المحلي للدول النامية

كشف دكتور سعيد البطوطي عضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، أن السياحة الألمانية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية والناشئة خلال عام 2019، بقيمة 19 مليار يورو.وأوضح البطوطي، أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن إجمالي مساهمة قطاع السياحة الألماني ساهم في الناتج المحلى بأفريقيا بإجمالي 4.1 مليار يورو (مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 1.7 مليار يورو، وصادرات السائحين بقيمة 2.9 مليار يورو.كما ساهمت في الناتج المحلي بأمريكا الجنوبية مساهمة إجمالية 2.5 مليار يورو، ومساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 1 مليار يورو، صادرات السائحين 1.7 مليار يورو.وبلغت المساهمة الإجمالية لجنوب شرق آسيا: بإجمالي 5.1 مليار يورو (مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 مليار يورو، صادرات السائحين 3.5 مليار يورو).كما بلغت مساهمة السياحة الألمانية بدول البلقان وآسيا الصغرى بإجمالي 7.5 مليار يورو (مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 2.6 مليار يورو، صادرات السائحين 5.4 مليار يورو).يشار إلى أنه تعقد حاليا فعاليات بورصة برلين السياحية ITB افتراضيا وتستمر حتى 12 مارس الجاري، وتعد واحدة من أكبر الملتقيات السياحية التي تعقد على مستوى العالم.