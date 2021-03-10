رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة الاتصالات»: نمو استخدام التجارة إلكترونية منذ بداية كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:15 م
إيهاب سعيد، رئيس
إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات
دعاء أبو العزم
طباعة
قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إن هناك نموا مستمرا في حجم استخدام الإلكترونيات منذ بداية أزمة كورونا بسبب التباعد الاجتماعي.

وأضاف سعيد لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاعا في استخدام التجارة إلكترونية بسبب المبادرة التي اعتمدها البنك المركزي لنشر التجارة إلكترونية في المحلات التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية.

موضوعات متعلقة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الصور

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصحة: زيادة إصابات كورونا في أسوان لا تتجاوز 5%

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التربية والتعليم | موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2021

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى