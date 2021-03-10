«شعبة الاتصالات»: نمو استخدام التجارة إلكترونية منذ بداية كورونا

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إن هناك نموا مستمرا في حجم استخدام الإلكترونيات منذ بداية أزمة كورونا بسبب التباعد الاجتماعي.وأضاف سعيد لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاعا في استخدام التجارة إلكترونية بسبب المبادرة التي اعتمدها البنك المركزي لنشر التجارة إلكترونية في المحلات التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية.