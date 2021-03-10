نائب رئيس جامعة طنطا يشارك باجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا في جلسته رقم (50) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.أوضح نائب رئيس الجامعة، أن المجلس ناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين بما في ذلك المعوقات التي تواجههم بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، فيما يخص التسجيل والتشكيل والمناقشة وإجراءات القبول بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، مع التأكيد على تذليل تلك الصعوبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في الجامعات المصرية.وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن المجلس ناقش تطوير التصنيف الدولي للجامعات، وتطوير المكتبات الرقمية بالجامعات لتعظيم الاستفادة منها ورفع إمكانياتها التنافسية.ترأس الجلسة الدكتور محمد لٌطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا.