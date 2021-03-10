انتحار شاب عشريني بمطروح
الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:04 م
ياسمين شعيبطباعة
استقبل مستشفى مطروح العام منذ قليل، جثمان لشاب عشريني، أنهى حياته منتحرا، في منطقة أطنوح.
وأوضح مصدر طبي بمديرية الصحة بمطروح لـ"الدستور"، أن الشاب يدعى " صلاح. ع " ويبلغ من العمر 24 عاما حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.
وأوضح مصدر طبي بمديرية الصحة بمطروح لـ"الدستور"، أن الشاب يدعى " صلاح. ع " ويبلغ من العمر 24 عاما حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.