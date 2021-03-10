انتحار شاب عشريني بمطروح

استقبل مستشفى مطروح العام منذ قليل، جثمان لشاب عشريني، أنهى حياته منتحرا، في منطقة أطنوح.وأوضح مصدر طبي بمديرية الصحة بمطروح لـ"الدستور"، أن الشاب يدعى " صلاح. ع " ويبلغ من العمر 24 عاما حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.