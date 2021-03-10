الآف المريدين يحتفلون بمولد السيدة زينب بالقليوبية (صور)

أحتفل الالاف من مريدي وأتباع الطريقة البيومية والطريقة الفرغلية، بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، بمركز بنها دجوي محافظة القليوبية، وذلك بحضور عدد من قيادات وشيوخ التصوف بالمحافظة.وشارك في إحياء الإحتفالية المنشد الديني ناصر شرف، وعدد من رواد الإنشاد الديني والصوفي في مصر، ولجأت الطريقة البيومية والفرغلية لتنظيم هذا الاحتفال بعد تعثر سفر المريدين إلى القاهرة للمشاركة في احتفالات السيدة زينب لهذا العام.وقال محمد سليمان القيادي بالطرق الصوفية إن الإحتفال شهد توافد المحبين والمريدين المتيمين بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن مولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها له طبيعة خاصة في صفوف المريدين والمحبين في مصر.وأوضح "سليمان" أن مولد السيدة زينب له معزة خاصة عند أهل الصوفية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغلق هذه الذكرى العطرة.