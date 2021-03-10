البرازيل تطلب مساعدة السفارة الصينية لتأمين لقاحات إضافية ضد كورونا

طلبت البرازيل من السفارة الصينية المساعدة في جلب 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد- 10) من الصين لضمان عدم توقف برنامج التطعيم الخاص بها.وأشارت تقارير إخبارية إلى أن مسئولا بارزا بوزارة الصحة البرازيلية، بعث رسالة إلى سفير الصين في البرازيل يانغ وانمينغ، طلب فيها المساعدة في الشراء المحتمل وتسليم الجرعات من مختبر سينوفارم في النصف الأول من العام الجاري.ووفقًا للرسالة التي كتبها إليسيو فرانكو السكرتير التنفيذي في وزارة الصحة البرازيلية، فإن برنامج التطعيم البرازيلي في سيكون في خطر إذا لم تتمكن السلطات من تأمين المزيد من الجرعات.وأضاف فرانكو في رسالته: "حملة التحصين.. تواجه الخطر بسبب نقص الجرعات الناجمة عن قلة الإمدادات الدولية. لذلك، تسعى وزارة الصحة إلى إجراء اتصالات مع موردين جدد، لاسيما سينوفارم، التي ثبت أن لقاحها فعال ضد (كوفيد-19)".وحتى الآن، قامت البرازيل، صاحبة ثاني أعلى معدل وفيات في العالم جراء الوباء بتلقيح حوالي 4 في المئة فقط من سكانها، واعتمدت في التلقيح على إمدادات اللقاح الصيني (كورونافاك) الذي تصنعه شركة (سينوفاك)، ولقاح (أسترازينيكا) الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.يشار إلى أن البرازيل أعلنت الإسبوع الماضي إنها تعتزم، خلال العام الحالي، شراء 100 مليون جرعة لقاح من شركة فايزر و38 مليونًا من جانسين، شركة الأدوية التابعة لشركة جونسون أند جونسون.