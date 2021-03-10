باكستان تسمح لشركات النفط بمراجعة هامش ربح مبيعات الوقود

وافقت لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة في باكستان على السماح لشركات تسويق المنتجات النفطية بمراجعة هامش ربح بيع الوقود، على أن يكون التغيير في السعر في حدود 85% من متوسط معدل التضخم الأساسي مع تطبيق التسعير فورا، بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية الباكستانية اليوم الأربعاء.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن لجنة التنسيق الاقتصادي، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في البلاد، اتخذت قرارها بشأن مراجعة أسعار الوقود وفقا لتوصيات لجنة فرعية تم تشكيلها في يناير الماضي لمراجعة هامش ربح شركات النفط من تجارة المنتجات النفطية.