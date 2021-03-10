فرنسا: تعاون مع أمريكا لتحديد قواعد تصنيف الاستثمارات صديقة البيئة

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لوضع تصنيف مشترك للاستثمارات التي يتم اعتبارها صديقة للبيئة.كان لومير يتحدث في العاصمة الفرنسية باريس بعد اجتماع مع جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون التغير المناخي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لومير القول:"نحن نفضل تناغم القواعد الخاصة بتصنيف التمويل الأخضر، لكي يتم تطبيق نفس القواعد على جانبي المحيط الأطلسي".من ناحيته قال كيري: إن فرنسا والولايات المتحدة تستطيعان العمل معا ومع مراكز التمويل الأخرى "لتسخير التزام السوق (المالية) لتكون شريكا كبيرا" في جهود مكافحة ظاهرة التغير المناخي على مستوى العالم.وأضاف كيري أن "القطاع الخاص قد يلعب الدور الأكبر للجميع ويكون قادرًا على التحرك بشكل أسرع من أي كيان آخر لمساعدتنا في الوصول إلى هدفنا".وقال وزير المالية الفرنسي: إنه من المهم أيضا مناقشة حدود ضرائب الكربون مع الولاياتت المتحدة والتي ستتفق مع التزامات اوروبا بمثل هذه المبادرة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية.وقال كيري: إن الولايات المتحدة لا تقيم ما إذا كانت ضريبة الكربون أداة مناسبة وترحب بالعرض الفرنسي بالمناقشة المتعمقة حول سبل تطبيقها.