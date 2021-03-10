الرئيس المكسيكي ينفي حرق أشجار على نطاق واسع

نفى رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نتائج التحقيق الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء وأظهر أن برنامجه الرائد لزراعة الأشجار (نثر بذور الحياة) أدى إلى حرق آلاف الهكتارات من الأشجار.وقال الرئيس إنه سينظر في التقارير التي تفيد بأن المزارعين أحرقوا أشجارهم من أجل الحصول على تمويل حكومي، لكنه قال إن معلومات بلومبرج حول حجم المشكلة غير صحيحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.وتدفع الخطة البالغ قيمتها 4ر3 مليار دولار للمزارعين ليزرعوا أشجار الفاكهة أو الأخشاب على قطع صغيرة من الأرض، بهدف خلق صناعة في المناطق الريفية.