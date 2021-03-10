3581 إصابة بكورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 405 الاف و391 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5180 حالة، في حين يوجد 936 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 301 شخص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20201 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.