«مستثمري أسيوط»: التنمية الاقتصادية مردودها قوي على المصريين

قال على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن كل ما حدث من عمليات تنمية تمت خلال الفترة الحالية كان المصريون يحلموا بها يومًا ما، فالاهتمام بالطرق والموانئ والمباني والسكك الحديدية والصحة، وتدشين المدارس يأخذ الكثير من الوقت ولكن تم التنفيذ بسرعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن هناك تنمية حقيقة حدثت في مصر وملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن كل هذه الإنجازات والتنمية من أجل الشعب المصري للعيش في حياة كريمة.وتابع رئيس جمعية مستثمري اسيوط أن مصر لم تعان من جائحة كورونا اقتصاديًا كبقية البلدان الأخرى، لأن البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي تتم فهي دافعة قوية للشعب المصري وأبناءه، فالتنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية لها مردود قوي على المواطنين والأجيال القادمة.