إجمالى إصابات كورونا في المغرب تصل ٤٨٧٢٨٦

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 453 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 487،286 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 10968 فحصًا، بلغ 5،267،647 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.وأضاف البيان: أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8705، كما تم تسجيل 530 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 473738.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية: أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من أربعة ملايين شخص حتى اليوم الأربعاءوأن 62 ألفًا و922 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 854 ألفًا و274 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس في 23 فبراير الماضي، للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها سبعة ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.