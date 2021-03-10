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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

332 وفاة و22409 إصابات جديدة بكورونا في إيطاليا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:39 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 332 وفاة تتعلق بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 22409 من 19749 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إنها أجرت نحو 361040 فحصا للكشف عن كوفيد-19 أمس الثلاثاء مقارنة مع 345336 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 100811 وفاة متعلقة بكوفيد-19 منذ بدء التفشي في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا. وسجلت إيطاليا 3.12 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات، دون احتساب من بالرعاية الفائقة، 22882 مريضا اليوم الأربعاء ارتفاعا من 22393 في اليوم السابق.

واستقبلت وحدات الرعاية الفائقة 253 حالة جديدة وهو أقل من 278 أمس الثلاثاء. وارتفع إجمالي عدد المرضى بالرعاية الفائقة إلى 2827 من 2756 في السابق.

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