الحكومة: لدينا لقاحات كورونا تكفي كل من سجلوا أسماءهم حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حملة التطعيم بلقاحات كورونا بدأت منذ السبت الماضي، مشيرا إلى أن الحملة ستذهب لبعض المواطنين في أماكنهم لإعطائهم اللقاح تسهيلا عليهم.













وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مرضى الغسيل الكلوي سيتلقوا اللقاح في أماكن الغسيل الكلوي.













وأكد على وجود لقاحات كورونا تكفي كل من سجلوا أسماءهم حتى الآن، مشيرا إلى أن 250 ألف شخص سجلوا على المنظومة.



