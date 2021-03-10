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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد من السفارة الألمانية يزور مطار برج العرب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:38 م
وفد من السفارة الألمانية
وفد من السفارة الألمانية
فاتن غلاب
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زار وفد من السفارة الألمانية، اليوم، مطار برج العرب الدولي، للوقوف على جاهزية المطار لاستقبال الوفود الألمانية، تلبية لزيادة طلبيات السفر من شركات الطيران الأجنبية لمصر من العديد من الدول وأهمها ألمانيا.

ورافق الوفد كلا من الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب واللواء خالد غريب رئيس قطاع الامن بالشركة المصرية للمطارات، وبدأ مدير المطار الجولة بشرح استعدادات المطار والإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وأشار علاء الدين نبيل، إلى حصول مطار برج العرب الدولي على شهادة وخاتم الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI، في إطار برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA بعد تقييم التدابير الصحية المتخذة في المطارات والتأكد من تطبيق المعايير الدولية للسلامة الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان سفر أمن.

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