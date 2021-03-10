عبير الشاعر زوجة محمود حافظ في «بنت السلطان»

تستكمل الفنانة عبير الشاعر تصوير باقي مشاهدها من مسلسلها الجديد "بنت السلطان" للفنانة روجينا المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وقالت عبير الشاعر، في تصريحات الأربعاء، إنها تجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث المسلسل تدعى "منيرة"، ومتزوجة من الفنان محمود حافظ شقيق زوج الفنانة روجينا التي تجسد شخصية "منار".أضافت عبير أن أحداث المسلسل تدور في سياق درامي تشويقي، مشيرة إلى أنها متحمسة لعرض المسلسل وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور."بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.