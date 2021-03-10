رواد فضاء في طريقهم لوقف تسرب للهواء من محطة الفضاء الدولية

تشهد محطة الفضاء الدولية الأعمال النهائية لوقف تسريبين للهواء منها، وأعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) عبر موقع تويتر أن رائدي الفضاء سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود- سفيرشكوف سيضعان طبقة ثانية من مادة مانعة للتسرب اليوم الأربعاء.ووفقا لتصريحات رائدي الفضاء، سيتم استخدام مادة عضوية صمغية خاصة من الصنوبريات من شمال أفريقيا لهذا الغرض.وسيتم إجراء اختبار بعد غد الجمعة لمعرفة ما إذا كان الانخفاض الذي تم قياسه مؤخرا في الضغط في الجزء المتأثر من وحدة (زفيزدا) بالمحطة قد تم إصلاحه الآن.وبدأ الهواء في التسرب من محطة الفضاء منذ أغسطس. وفي الخريف، اكتشف الطاقم صدعا يبلغ طوله حوالي 4.5 سنتيمتر وقام بإغلاقه مؤقتا.لكن اتضح لاحقا أن الهواء استمر في التسرب. وتم العثور على تسرب آخر، ويعكف رواد الفضاء على إغلاق التسريبات نهائيا منذ اكثر من أسبوع.