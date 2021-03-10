«الكهرباء» تنتهي من تركيب 52 ألف عداد ذكي

كشف تقرير، اطلعت عليه «الدستور»، إجمالي ماتم تركيبه من عدادات مسبوقة الدفع خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2021على مستوي شركات التوزيع التسع.وذكر التقرير أن إجمالي ماتم تركيبه من عدادات بلغ 52ألف عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية، وجاء في التقرير أن تلك الكمية مرشحة أن ترتفع لتصل إلى أكثر من مليون عداد في العام الجاري بعد الإعلان عن الشركة الفائزة بممارسة توريد مليون عداد لشركات التوزيع اواخر مارس الجاري.من ناحيته، ذكر محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن شركته تقوم بتركيب العدادات مسبوقة الدفع الكودية نظرا لوجود مخزون لديها من تلك العدادات.وأشار لـ"الدستور" إلى أن الشركة لها حصة في الممارسة المجمعة الخاصة بالعدادات التي طرحتها شركة مصر الوسطي نيابة عن باقي الشركات.