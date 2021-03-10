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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الوزراء» يوافق على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:33 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن مجلس الوزراء بجلسته رقم 135 والمنعقد اليوم الأربعاء قد وافق على إضافة كلية الألسن إلى كليات جامعة الفيوم لتصبح الكلية رقم 21 في كليات ومعاهد الجامعة.

يأتي هذا في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات اللغة والأدب والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر لسوق العمل.

وصرح رئيس الجامعة، ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر، وأهالي المحافظة الكرام، في إضافة كيان تعليمي جديد ومميز إلى منظومة جامعة الفيوم التعليمية.

وأوضح أن الكلية ستضم ثلاثة عشر قسما علميا وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغات الشرقية، اللغة الفرنسية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية، اللغة الألمانية، اللغة الأسبانية، اللغة اليابانية، اللغة الكورية، اللغة العبرية، اللغة السلافية، اللغات الإفريقية.

ويتقدم مجلس جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير والاحترام إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، راعي العلم والعلماء وكذلك الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء المصري برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا كل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية.

ويتقدم أحمد جابر شديد بخالص التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم كافة وإلى أهالي محافظة الفيوم الكرام، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

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