الرئيس الجزائري يؤكد مساندته لحكومة ليبيا الجديدة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تأييده واستعداده التام لمساندة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب خلال انعقاده في مدينة سرت.ورحب تبون في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، معربا عن أمله في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الإسحقاقات الهامة نهاية هذا العام.وأكد تبون أن الجزائر أثبتت إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللامشروط معه لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق.وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيه.ووافق مجلس النواب في سرت اليوم بأغلبية 132 عضوا على حكومة الدبيبة المنبثقة عن الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.