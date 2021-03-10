سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

كان وليم إسكندر فنان في التصوير، ونظرًا للشبه الكبير بينه وبين الفنان حسن البارودي فقد اختاره المخرج زكي صالح ممثلًا وأسند إليه دور كوميدي في فيلم "احترس من المجانين"، حسبما ذكر تقرير نشرته مجلة الموعد.كان الدور يتطلب من وليم أن يقوم بحمل الممثلة أميرة فؤاد التي تزن 70 كجم بينما لا يزيد وزن وليم عن 50 كيلو جرام، وما إن انتهى التصوير حتى وقع وليم مغشيا عليه من شدة التعب والإرهاق.وحين استفاق وليم قال للمخرج زكي صالح:" توبة.. شيل الكاميرا أحسن"، لكن المخرج صمم على أن يسند لوليم اسكندر أدوارا أخرى، بعد أن أثبت أنه قادر على النجاح في التمثيل، ووافق وليم اسكندر، لكن بشرط وحيد أن لا تكون هناك مشاهد يضطر فيها على حمل اميرة فؤاد مرة اخرى.