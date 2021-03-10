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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الغذاء العالمي يحذر من خطورة الوضع في اليمن

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:28 م
اليمن
اليمن
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حذر مدير برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة ديفيد بيزلي، الأربعاء، من خطورة الوضع في اليمن التي أصبحت على حافة المجاعة واصفًا الوضع بـ"الجحيم" وذلك بعد زيارته لليمن خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيزلي، في حوار نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية: "إنه رأى أطفال على شفا الموت عندما زار عنبر أمراض سوء التغذية في مستشفى بالعاصمة اليمنية صنعاء والتي يحكمها حاليا الحوثيون".

أضاف تابع بيزلي: أن "الوضع في اليمن كالجحيم، إنه أسوأ مكان على وجه الأرض وهو من صنع البشر بالكامل"، داعيا العالم إلى أن يستقيظ من غفلته وينظر إلى مأزق اليمن خاصة صغار السن.

أشار المسؤول الأممي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج على الأقل 1.9 مليار دولار من التبرعات لتحقيق أهدافه خلال العام الجاري، موضحا أن البرنامج يحتاج 815 مليون دولار على الأقل لمساعدة اليمن خلال الستة شهور القادمة، لكن حاليا لا يمتلك إلا 300 مليون دولار فقط.

وأكد بيزلي أن برنامجه الأممي استطاع التوصل إلى طرق للتفاهم مع الحوثيين للوصول إلى المناطق المنكوبة والتي تحتاج إلى مساعدات طارئة، موضحا أن العائق الوحيد حاليا لتقديم المساعدة لليمنيين هو التمويل الكافي.

ونوه إلى أن برنامج الغذاء العالمي قد يضطر إلى السعي وراء تبرعات من جهات مانحة خاصة لمحاربة الجوع في اليمن، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا عددًا من المشاورات بحثا عن تمويل مناسب لكن دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وحذر بيزلي أن المزيد من الكوارث في دول أخرى قد تحدث خلال المستقبل القريب إذا لم يعط قادة العالم الأولوية لمساعدة البلدان المتعثرة الأخرى مثل أفغانستان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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