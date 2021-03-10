10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا بالمدارس (فيديوجراف)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:53 م
فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
حددت وزارة الصحة والسكان، في فيديوجراف، 10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت أن القواعد العشرة الذهبية تشمل:
١- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.
٢- في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب مسافة لا تقل عن متر.
٣- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة أو التقبيل.
٤- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.
٥- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.
٦- احرص على استخدام الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.
٧- اترك مسافة بينك وبين آخرين.
٨- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.
٩- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.
١٠- التهوية الطبيعية للفصول هي افضل دائمًا.
وأوضحت أن القواعد العشرة الذهبية تشمل:
١- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.
٢- في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب مسافة لا تقل عن متر.
٣- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة أو التقبيل.
٤- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.
٥- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.
٦- احرص على استخدام الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.
٧- اترك مسافة بينك وبين آخرين.
٨- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.
٩- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.
١٠- التهوية الطبيعية للفصول هي افضل دائمًا.