10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا بالمدارس (فيديوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان، في فيديوجراف، 10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت أن القواعد العشرة الذهبية تشمل:١- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.٢- في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب مسافة لا تقل عن متر.٣- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة أو التقبيل.٤- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.٥- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.٦- احرص على استخدام الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.٧- اترك مسافة بينك وبين آخرين.٨- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.٩- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.١٠- التهوية الطبيعية للفصول هي افضل دائمًا.