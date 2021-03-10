أسهم أوروبا تصعد بدعم القطاعات الآمنة

حومت المؤشرات الأوروبية الرئيسية، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها لما قبل الجائحة، على خلفية ارتفاع سهم أديداس بعد توقعات لمبيعات إيجابية ومكاسب في قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية طغت على خسائر لقطاعي التعدين والسفر.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن دفعت زيادة أسهم التكنولوجيا أمس الثلاثاء المؤشر القياسي إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.وقادت أسهم شركات التعدين والتجزئة والسفر والترفيه الانخفاض في أوروبا، بينما قفز قطاع الاتصالات 2.3 بالمئة وأسهم الرعاية الصحية واحدا بالمئة.وتناوبت أغلب القطاعات الأوروبية على الصدارة خلال الأسبوع، بدءا من مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مرورا بزيادة أسهم التكنولوجيا، ووصولا إلى ارتفاع القطاعات الآمنة نسبيا اليوم.كان المؤشر داكس الألماني قد شهد بداية قوية لشهر مارس، وبلغ ذروة جديدة خلال جلسة اليوم، فيما يشيرالمحللون إلى أن تركيز الاقتصاد الألماني على التصدير خارج القارة يمنحه أفضلية مقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا اللتين تركزان أكثر على أوروبا.وتدعم قطاع الاتصالات بتقدم سهم دويتشه تيليكوم 4.9 بالمئة بعد أن رفع سيتي توصيته للسهم إلى "شراء" من "محايد"، قائلا إن وضع الشركة قوي في جميع قطاعات السوق.