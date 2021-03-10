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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن سيلتقى نظيره الصينى لأول مرة بألاسكا فى 18 مارس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:40 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل في ألاسكا، في أول اجتماع بينهما منذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض.

وسيتحدث أنتوني بلينكن وجيك سوليفان في 18 مارس مع الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي، ووزير الخارجية وانغ يي، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية الأربعاء.

ومن المقرر أن يجري اللقاء في أنكوراج بألاسكا، في طريق عودة وزير الخارجية الأمريكي من رحلة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

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