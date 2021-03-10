الكويت ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا

رحبت الكويت بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة.وأعربت الكويت، في بيان الأربعاء وزعته وزارة الخارجية الكويتية اليوم، عن تمنياتها لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم في كل ما من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.وأشادت الكويت بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وأعضاء بعثة الأمم المتحدة ومساهماتهم المقدرة في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وجددت موقفها المستمر والداعم لهذه الجهود لإتمام خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة وبما يحفظ لليبيا أمنها وسيادتها واستقرارها.