«رجال الأعمال»: مستعدون لإعمار أي دولة بالتعاون مع الحكومة

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية حريصة على النهوض وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة، لافتًا إلى أن الجمعية بها جميع القطاعات واللجان.وأضاف عيسى في تصريح لـ"الدستور"، أن جمعية رجال الأعمال مستعدة لإعمار أي دولة مثل العراق أو ليبيا بالتعاون مع الحكومة المصرية، وسيتم التعمير في جميع القطاعات الاقتصادية كاملة، مشيرًا إلى أن الجمعية من المقرر أن تشارك في اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد أواخر الشهر الجاري بالأردن بحضور رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي.وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، ووفرة فرص العمل من خلاله، مشيرًا إلى أن الجمعية حريصة على مساندة القطاع لتعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة.