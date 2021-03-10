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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل وطني يخدم بلده بشجاعة كبيرة (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:07 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هبه عويضه
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر تتغير بشكل ملموس ومن لا يرى هذا التغيير فإنه يغمض عينه عمدًا عن الحقيقة، هذا التغيير رصده كل من عاصر الرؤساء السابقين، ففي أوقات سابقة كان يقوم المسئولين بترحيل المشكلات التي تواجهها مصر، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وواجه هذه المشكلات بإقامة المشروعات دون أن يعنيه الانتقادات التي قد توجه له.

وأضاف "الفقي" أن الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالحجر والبناء ولكن يولي اهتمامًا أيضًا بالتعليم والثقافة، قائلًا: نحن في طفرة حقيقية، ويجب ألا يستمع المصريين إلى الأصوات المعادية ومحاولات التشوية.

وأشار إلى انه أنه كلما إزداد الهجوم، كل ما أظهر حقيقة أنهم يدركون أن مصر ماضية في سبيل التطوير، مضيفًا: «أن الرئيس السيسي رجل وطني يحاول أن يخدم بلده بشجاعة كبيرة».

وأوضح "الفقي" أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح، مضيفًا أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعًا بأن مصر تتغير.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعبر رسالة فيديو مسجلة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر "مصر تتغير"، اليوم الأربعاء، ويتناول مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلًا عن المبادرات الأهلية التنموية.

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