وفاة نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق

توفي مساء اليوم الأربعاء، الدكتور حفني إسماعيل الزير نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق لشؤون التعليم والطلاب، وذلك عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد قضاء ما يقرب من 35 عامًا، داخل جدران وأسوار الجامعة.يشار إلى أن الدكتور حفني إسماعيل الزير، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا السابق، قضي نصف عمره في خدمة الجامعة، متدرجًا في المناصب المختلفة، فما بين عمله معيدًا بكلية التربية النوعية، ووكيلًا للكلية وعميدًا لها، ومابين نائب رئيس الجامعة، وإدارته لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ابن مركز الوقف شمالي محافظة قنا، الذي كان يعمل مدرسًا للرياضيات في الإدارة التعليمية بمركز الوقف، بدأ العمل في جامعة جنوب الوادي بقنا، عام 1983، مستمرًا في عمله حتي عام 2017.