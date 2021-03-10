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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تقرير: اجتماع مرتقب بين نتنياهو وولى العهد السعودى فى الإمارات غدًا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:08 م
نتنياهو وولي العهد
نتنياهو وولي العهد السعودي
سارة شريف
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أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن هناك اتصالات متقدمة لإجراء اجتماع بين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته، غدا الخميس، إلى أبوظبي.

وأفادت مصادر إسرائيلية بوقت سابق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجري زيارة سريعة، الخميس، إلى الإمارات، والتي ستكون أول زيارة رسمية له إلى دول الخليج، والتي تأتي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية وبعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب إغلاق المجال الجوي بسبب كورونا.

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسئولين مطلعين أن زيارة نتنياهو ستكون قصيرة، وأن الاجتماعات ستجري في مطار أبوظبي.

ومن المخطط أن يجتمع نتنياهو مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وسيعود إلى إسرائيل في ساعات ما بعد الظهر، حيث سيجتمع نتنياهو مساء في القدس مع قادة التشيك وهنجاريا.

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل ودولة الإمارات بدآتا بمباحثات للسماح للمتطعمين من كلا البلدين الدخول دون الحجر الصحي، وموعد بدء تفعيل جواز السفر الأخضر في شهر أبريل.

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