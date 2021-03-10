«الزراعة» تنظم ندوة حول دور التعليم والتدريب في علوم الثروة السمكية

نظمت الإدارة العامة للتطوير والإرشاد بهيئة الثروة السمكية بقيادة المهندسة دعاء شريف مدير عام الإدارة العامة للتطوير والإرشاد وبحضور المتخصصين من العاملين بالهيئة سيمنار بعنوان علوم المصايد والدروس المستفادة من منحة الماجستير للمهندس عبد الرازق محمد عبد الرازق والتي حصل عليها من جامعة بوكيونج بدولة كوريا الجنوبية حيث تناولت رسالة الماجستير (دور التعليم والتدريب في علوم الثروة السمكية في إدارة قطاع الثروة السمكية في مصر).وجاءت أهم توصيات الندوة في:• إنشاء مدارس فنية متخصصة في علوم الثروة السمكية.• زيادة التعاون والتنسيق بين برامج التعليم والتدريب والقطاع الخاص لربط تلك البرامج باحتياجات سوق العمل.• رفع الوعي على المستوى العام (وعي المواطنين) بأهمية قطاع الثروة السمكية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.• زيادة التنسيق بين المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية لعمل برامج تدريب تتفق مع مشكلات القطاع ومتطلبات سوق العمل.• تفعيل قرار وزير النقل رقم 1005 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 53 لسنة 2020 بضرورة حصول كافة العاملين بمجال الصيد على ما يسمى بالشهادات الأهلية والتنسيق مع وزارة النقل لإضافة جزء عن إدارة الموارد السمكية والتعليمات الخاصة بالمصايد في برامج التدريب الخاصة بالحصول على هذه الشهادات.