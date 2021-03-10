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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنظم ندوة حول دور التعليم والتدريب في علوم الثروة السمكية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:45 م
الثروة السمكية
الثروة السمكية
عبدالناصرمحمد
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نظمت الإدارة العامة للتطوير والإرشاد بهيئة الثروة السمكية بقيادة المهندسة دعاء شريف مدير عام الإدارة العامة للتطوير والإرشاد وبحضور المتخصصين من العاملين بالهيئة سيمنار بعنوان علوم المصايد والدروس المستفادة من منحة الماجستير للمهندس عبد الرازق محمد عبد الرازق والتي حصل عليها من جامعة بوكيونج بدولة كوريا الجنوبية حيث تناولت رسالة الماجستير (دور التعليم والتدريب في علوم الثروة السمكية في إدارة قطاع الثروة السمكية في مصر).

وجاءت أهم توصيات الندوة في:
• إنشاء مدارس فنية متخصصة في علوم الثروة السمكية.
• زيادة التعاون والتنسيق بين برامج التعليم والتدريب والقطاع الخاص لربط تلك البرامج باحتياجات سوق العمل.
• رفع الوعي على المستوى العام (وعي المواطنين) بأهمية قطاع الثروة السمكية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
• زيادة التنسيق بين المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية لعمل برامج تدريب تتفق مع مشكلات القطاع ومتطلبات سوق العمل.
• تفعيل قرار وزير النقل رقم 1005 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 53 لسنة 2020 بضرورة حصول كافة العاملين بمجال الصيد على ما يسمى بالشهادات الأهلية والتنسيق مع وزارة النقل لإضافة جزء عن إدارة الموارد السمكية والتعليمات الخاصة بالمصايد في برامج التدريب الخاصة بالحصول على هذه الشهادات.

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