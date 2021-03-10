رئيس «تنشيط السياحة» يتوقع تواجد للسوق الألمانية خلال الموسم الصيفي

قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه سيتم عدد من اللقاءات المهنية مع صناع القرار الألماني على هامش مشاركة مصر في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي بدأت "أونلاين" وتستمر حتى 12 مارس الجاري.وأضاف "يوسف" في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه سيتم عقد لقاء مع رئيس الاتحاد الألماني للسياحة وأحد التكتلات الألمانية الكبرى، موضحا أن السوق الألماني محب السياحة المصرية.وتابع: "بخلاف البورصة فنحن على تواصل دائم مع منظمي الرحلات الأجنبية من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر".وتوقع يوسف أن يشهد الموسم الصيفي المقبل إقبالا من السوق الألمانية ولكن سننتظر حتى الشتاء لبداية عودة المعدلات السياحية ما قبل كورونا.