رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الطريقة العزمية لشباب الصوفية: «احموا مصر من المتطرفين»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:15 م
رئيس العالمي للصوفية
رئيس العالمي للصوفية
كتب : عمرو رشدى
طباعة
وجه الدكتور علاء الدين ماضي أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، خلال احتفال الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، بذكرى الإسراء والمعراج، رسالة إلى شباب الصوفية، قائلا: "احموا مصر من المتطرفين".

وأكد أبوالعزائم في تصريحات له، أن الجماعات المتطرفة أصبحت تنشط من جديد، وأفكار ياسر برهامي وإسحاق الحويني ومحمد حسان، بدأت في العودة على الساحة من جديد، ويجب أن يكون لشباب الطرق الصوفية الدور الأكبر في التصدي لهذه الأفكار الغريبة والمتشددة من خلال منهجهم الوسطى والمعتدل.

وتابع أن الطرق الصوفية قادرة على محو الفكر المتشدد في أيام معدودة، ولكن إذا كفلت الدولة الغطاء لعلماء الصوفية، وتم دعم الطرق وتوفير كل السبل لتنفيذ هذا الأمر.

موضوعات متعلقة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

النائب العام يحيل المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للجنايات

الصور

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأكثر قراءة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى

فريدة النقاش: المثقفون معزولون عن الناس لأن أغلبهم منشغلون بأرزاقهم (حوار)

بدء فعاليات تكريم رسامات مصر في ختام ملتقى رواد الكاريكاتر