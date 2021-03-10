شيخ الطريقة العزمية لشباب الصوفية: «احموا مصر من المتطرفين»

وجه الدكتور علاء الدين ماضي أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، خلال احتفال الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، بذكرى الإسراء والمعراج، رسالة إلى شباب الصوفية، قائلا: "احموا مصر من المتطرفين".وأكد أبوالعزائم في تصريحات له، أن الجماعات المتطرفة أصبحت تنشط من جديد، وأفكار ياسر برهامي وإسحاق الحويني ومحمد حسان، بدأت في العودة على الساحة من جديد، ويجب أن يكون لشباب الطرق الصوفية الدور الأكبر في التصدي لهذه الأفكار الغريبة والمتشددة من خلال منهجهم الوسطى والمعتدل.وتابع أن الطرق الصوفية قادرة على محو الفكر المتشدد في أيام معدودة، ولكن إذا كفلت الدولة الغطاء لعلماء الصوفية، وتم دعم الطرق وتوفير كل السبل لتنفيذ هذا الأمر.