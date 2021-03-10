نجلاء فوزي تثمن دور عماد جمعة في دعم فن الكاريكاتير

تقدمت نجلاء فوزي بالشكر للكاتب الساخر عماد جمعة ودوره في دعم فن الكاريكاتير وحرصه على إقامة ملتقى الكاريكاتير في دورته الرابعة.أضافت خلال فعاليات الملتقى الرابع لرواد الكاريكاتير الذي يتم فيه تكريم فنانات الكاريكاتير بمناسبة يوم المراة العالمي:"الملتقى بمثابة خطوة مهمة ورئيسية في تمثيل فن الكاريكاتير وعودتها للمعارض، واستعادة تاريخ الكاريكاتير المصري عبر تقديم العديد من وجوه الرواد.ولفتت فوزي إلى أن تكريم رسامات الكاريكاتير جاء في وقته تماما في ظل احتفالات العالم بيوم المرأة وأن يشير إلى دور المرأة المصرية في مجال هذا الفن الذي قد يكون لفترة كبيرة يصنف كفن ذكوري، وأثبتت الفنانات المصريات أنهن قادرات على المشاركة الفاعلة عبر تقديم أفكار جديدة ومهمة ورئيسية.