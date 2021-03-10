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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يؤكد التزام بريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:53 م
جونسون
جونسون
وكالات
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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن جونسون أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بريطانيا بالاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

وأضاف المكتب في بيان أن جونسون حث روحاني على وقف انتهاكات إيران لبنود الاتفاق والتي بدأتها طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وقال البيان: "أكد أهمية أن تنتهز إيران فرصة استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام".

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